ExpoLondrina confirma atrações do Circuito Sertanejo de 2025

A 63ª ExpoLondrina 2025 está divulgando a grade de shows para o evento que será realizado entre 04 e 13 de abril no Parque de Exposições Ney Braga, promovido pela Sociedade Rural do Paraná.





No sábado (4 de abril), Diego & Arnaldo e Zé Neto & Cristiano abrem o Circuito Sertanejo. Luan Santana e Daniel também já estão confirmados para o dia 05.

Já Mari Fernandez e Gustavo Mioto vão compor o Sunset do primeiro domingo de Expo (06 de abril). Mioto traz a Londrina um show que fala sobre todas as fases do amor, desde a paixão até a solteirice. Com hits como “Solteiro não trai”, “Contramão”, “Nada com nada” e vários outros, Mioto promete criar memórias inesquecíveis.





Mari Fernandez também desembarca diretamente do Ceará pela primeira vez no palco da ExpoLondrina.Dona de grandes hits e feats, a cantora tem um estilo único e conquista multidões com as músicas “Só sei ser fiel”, “Página de ex”, “Seu brilho sumiu”, entre outras. Mari já tem em seu DNA shows eletrizantes e sabe ser inimiga do fim junto com o público.





As vendas de ingressos para os shows da ExpoLondrina 2025 já estão abertas através do site Total Acesso, disponíveis para venda em quatro setores: Arena, Camarote Brahma, Camarote Super Bull Ballantine’s e Camarote Open Super Bull Ballantine’s. Em breve estará disponível também a venda do Camarote Corporativo. Os preços variam conforme o setor.





