ExpoLondrina termina com expectativa de aumento de 20% nas vendas

A 63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina chegou ao fim neste domingo (13) com um grande movimento de público. Desde o início da tarde, era intenso o fluxo de visitantes em todos os espaços do Parque Ney Braga Eventos, na zona oeste. Os números oficiais, como número de visitantes e negócios realizados na ExpoLondrina, só devem ser divulgados no final de abril, mas o direção da SRP (Sociedade Rural do Paraná), organizadora do evento, já afirma que os resultados deste ano superaram os de 2024.





“A gente está muito satisfeito porque alcançamos o objetivo. Trouxemos muitas novidades, tivemos o retorno do público com recordes, praticamente, todos os dias, de pessoas aqui dentro do parque. Acredito que aumentou em quase 50%, o número de público sobre 2024”, calculou o presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre. “Temos a sensação de missão cumprida e objetivo alcançado.”

Além da Expo Promo, com redução do preço dos ingressos para entrada no parque na segunda, terça e quarta-feira, El-Kadre considerou bastante acertada também a decisão dos organizadores de subsidiar os preços das bebidas, dobrando a margem de lucro dos vendedores. “Possibilitou que tivessem um preço melhor, mais acessível, e assim o público consumiu mais”, avaliou El-Kadre.





O presidente da SRP citou ainda a parte de atendimento social, com a presença do HU (Hospital Universitário) e da Secretaria Municipal de Saúde, com postos de vacinação, as melhorias que foram feitas em estruturas que costumam atrair muitos visitantes, como o Museu da SRP e o aquário, a Smart Farm e o Smart Agro, evento de inovação e tecnologia que neste ano foi remodelado. “Um ponto importantíssimo são as palestras, cursos e seminários. Foram mais de 80, todos lotados, com temas diversificados, como o seminário do algodão, produto do qual há tempos não se falava.”



