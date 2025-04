Exposição apresenta fauna urbana de maneira lúdica na Via Rural da Expolondrina

Onças-pardas, gambás, ouriços e outros mamíferos fazem parte da vida urbana de Londrina - mesmo que quase ninguém perceba - e reconhecê-los é parte importante da educação ambiental. Essa é a proposta do projeto “Que Bicho Mora Aqui?”, coordenado pela professora Ana Paula Vidotto, da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que integra a programação da Via Rural Smart Farm, na ExpoLondrina 2025.





A exposição é guiada por estudantes do curso de Ciências Biológicas da UEL e conta com diversos elementos interativos, como jogos, ilustrações e animais empalhados. Os recursos visuais e lúdicos ajudam a despertar o interesse do público e explora, de forma acessível, a importância da biodiversidade no ambiente urbano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A estudante Rayane Rocha, responsável por apresentar uma das atividades no estande, destaca como o projeto é uma vitrine de aprendizado, especialmente voltada ao público infantil. “O contato direto com esses animais ajuda a desmistificar medos, incentivando uma convivência mais tranquila entre humanos e animais nas cidades”, afirma.





Além de promover o cuidado e a preservação, o projeto também evidencia a importância ecológica dos mamíferos urbanos. Espécies como gambás, por exemplo, consomem insetos peçonhentos e ajudam a controlar pragas, enquanto outros animais contribuem para a dispersão de sementes, desempenhando um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas urbanos.

Publicidade





“Nosso papel aqui é mostrar que existe a possibilidade de um convívio saudável. Conhecendo, sabendo o que ele faz e onde vive. A partir disso, conseguimos sensibilizar as pessoas e isso resulta em um convívio mais harmônico”, explica Ana Paula Vidotto.





Mais do que divulgar conhecimento científico, a exposição também convida o público a refletir sobre a presença dos animais em nossas cidades de forma afetiva. Para as crianças, o espaço oferece momentos de descoberta e diversão. Já para os adultos, a experiência representa um respiro no cotidiano agitado e uma oportunidade de reconexão com a natureza.





O estande “Que Bicho Mora Aqui?” está localizado na Via Rural Smart Farm e pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 10h às 19h.