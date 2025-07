Exposição imersiva sobre Van Gogh e impressionistas chega a Londrina em agosto

Combinando arte e tecnologia de ponta, a exposição apresenta um espetáculo audiovisual que transforma obras icônicas de Van Gogh em uma narrativa visual de alta definição, com efeitos de videografismo e projeções 360º que envolvem completamente o visitante. Entre os destaques estão "A Noite Estrelada", "Quarto em Arles", "Girassóis", "Amendoeira em Flor" e autorretratos do pintor holandês, além de uma imersão no universo de outros quatro grandes nomes do impressionismo e pós-impressionismo: Monet, Renoir, Cézanne e Gauguin.

Instalada em um espaço exclusivo no Catuaí Shopping Londrina, o espetáculo imersivo contará com labirinto instagramável, instalações artísticas interativas e loja de souvenirs, além de seu ponto alto: o atelier imersivo, um ambiente de superprojeções em paredes, piso e cubo, com recursos audiovisuais de última geração. A trilha sonora, composta por grandes clássicos da música universal, complementa a atmosfera contemplativa do espetáculo.



Pré-venda exclusiva e benefícios

Para marcar a chegada inédita da exposição a Londrina, o Catuaí Shopping oferece uma pré-venda exclusiva pelo app de 4 a 18 de julho para os participantes do programa de benefícios Cliente Estrela. Além de garantir ingresso antecipado para uma das exposições imersivas mais prestigiadas do país, os clientes ganham vantagens especiais, que variam entre descontos de 1% a 15% no ingresso e entrada prioritária (Fast Pass).

Todos os participantes também ganham um voucher de 10% na loja de souvenirs da mostra, válido no dia da visita. O benefício pode ser utilizado para compras de até seis ingressos e é ativado pelo app do Catuaí Shopping Londrina, com aplicação no site da Ingresso.com, por meio de link exclusivo. As vendas abertas ao público começam no dia 19 de julho, exclusivamente pelo site da exposição.



Serviço

