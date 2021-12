Extinção da Dops/PR e transferência de seus arquivos completa 30 anos

O ano de 2021 marca os 30 anos do fim da subdivisão da Dops (Delegacia de Ordem Política e Social) no Paraná e da abertura dos arquivos secretos. O Decreto Estadual 577, de 11 de julho de 1991, transferiu o acervo arquivístico da extinta Subdivisão de Informações da Polícia Civil, unidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em 1991, para o Arquivo Público do Paraná, onde permanece desde então. A Dops foi extinta pelo Decreto Nº 577 de 11 de setembro de 1991.



Antes de sua criação, as atividades de investigação e controle social eram feitas pelo Comissariado de Investigação e Segurança Pública. A criação da Dops no Paraná foi uma sugestão, dada em 1936, pelo Congresso dos Secretários de Segurança e Chefes de Polícia que ocorreu no distrito da Guanabara, convocado pelos chefes de Polícia do Distrito Federal e pelo Ministério da Justiça.



Sua criação tinha como intuito estreitar laços entre as polícias estaduais, bem como uniformizar e racionalizar, no país, meios para defender o regime instituído na época e inibir a expansão do comunismo.







