Fã de Taylor Swift que morreu em show no Rio de Janeiro teve exaustão térmica, diz laudo

A universitária Ana Clara Benevides Machado, 23, fã de Taylor Swift que morreu no primeiro show da cantora no Rio, teve, enfim, seu laudo de necrópsia revelado.





Segundo o documento obtido pela Folha de S.Paulo, a jovem morreu em decorrência de uma exaustão térmica que comprometeu seus pulmões.





Publicidade

Publicidade

Ana passou mal no dia 17 de novembro, no dia da apresentação de Swift no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Na ocasião, o termômetro marcava perto dos 40ºC.





Exposta ao calor difuso, Ana teve uma parada cardiorrespiratória com um quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, o que evoluiu para a sua morte súbita.





Publicidade

O laudo também afirma que a fã teve um rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões e paralisação de vários órgãos pela exposição ao calor. Ana não havia ingerido álcool nem nenhuma substância tóxica.