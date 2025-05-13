Fábrica de fertilizantes em Sapopema está na agenda de Lula na China

Na pauta de negociação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na China deve estar a atração de investidores para a construção da fábrica de fertilizantes em Sapopema, no Norte Pioneiro. Segundo o Palácio do Planalto, Lula se encontrou com diretores executivos de duas grandes empresas chinesas: Lei Zhang, da Envision Energy, que produz turbinas de energia eólica; e Cheng Fubo, da Norinco, corporação industrial que atua no setor de produtos químicos, entre outras áreas.





O blog da jornalista Isabel Mega, da CNN, adiantou que na agenda estava a atração de recursos para uma fábrica de fertilizantes no Paraná. Segundo ela, as conversas são coordenadas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG)

O anúncio da instalação de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados (ureia) em Sapopema foi feito em 19 de agosto do ano passado pelo governador Ratinho Junior (PSD), após reunião com investidores ligados à Paranafert, que será a empresa gestora.





(Com Agência Brasil e Agência Estadual de Notícias)





