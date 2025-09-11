Pesquisar

Falecimentos dos dias 10 e 11 de setembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
11 set 2025 às 07:53

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h51 desta quinta-feira (11).


IRANI CANDIDA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO

MARIA BENEDITA PEREIRA - 78 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BANDEIRANTES-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:


MARIA CATARINA FERREIRA RODRIGUES - 90 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

ADIJACY DAMASCENO SANTOS - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO


APARECIDA ORLANDO FEITOSA - 70 anos - GUARACI/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

CARLOS DE OLIVEIRA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 06:00
Local do Velório: IG. METODISTA CENTRAL - AV. RIO DE JANEIRO, 587
Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO


CICERA DOS SANTOS - 68 anos - CAFEARA/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

JOSE MONTEIRO FERNANDES - 83 anos - FAXINAL/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FAXINAL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:


Falecimentos obituário Obituário Londrina obituários cemitério cemitérios Acesf Acesf de Londrina morreu quem morreu
