Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h51 desta quinta-feira (11).





IRANI CANDIDA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





MARIA BENEDITA PEREIRA - 78 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA CATARINA FERREIRA RODRIGUES - 90 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





ADIJACY DAMASCENO SANTOS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





APARECIDA ORLANDO FEITOSA - 70 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





CARLOS DE OLIVEIRA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 06:00

Local do Velório: IG. METODISTA CENTRAL - AV. RIO DE JANEIRO, 587

Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





CICERA DOS SANTOS - 68 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





JOSE MONTEIRO FERNANDES - 83 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FAXINAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: