Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h38 desta quarta-feira (14).





CLEMENCIA NEVES DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

DAIANE MEIRE BRANDAO SAMPAIO - 38 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO VITORINO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 09:00

Local do Velório: R. LOUIS FRANCESCON, 280 - VILA CASONI - COMUNIDADE CESCER

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação: PREPARANDO





JONAS AGOSTINHO DE ANDRADE - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação:





JOSE DE OLIVEIRA MARQUES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





JOSE PEREIRA DA ROSA FILHO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LAVINIA PIETRA FAGUNDES PEREIRA - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA PAULA DA SILVA SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/05/2025

Data e Horário do Velório: 13/05/2025 - 21:00

Local do Velório: RODOV.CELSO GARCIA CID., 286 - JD.SABARA

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





BELMIRO GOMES DE SOUZA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/05/2025

Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





CAETANO PETRONE - 95 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 13/05/2025

Data e Horário do Velório: 13/05/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2025 - 16:45

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





CARLITA BAVIA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/05/2025

Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO