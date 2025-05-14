Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h38 desta quarta-feira (14).
CLEMENCIA NEVES DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
DAIANE MEIRE BRANDAO SAMPAIO - 38 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOAO VITORINO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 09:00
Local do Velório: R. LOUIS FRANCESCON, 280 - VILA CASONI - COMUNIDADE CESCER
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: IBIPORA
Situação: PREPARANDO
JONAS AGOSTINHO DE ANDRADE - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação:
JOSE DE OLIVEIRA MARQUES - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
JOSE PEREIRA DA ROSA FILHO - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
LAVINIA PIETRA FAGUNDES PEREIRA - 0 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANA PAULA DA SILVA SANTOS - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório: 13/05/2025 - 21:00
Local do Velório: RODOV.CELSO GARCIA CID., 286 - JD.SABARA
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
BELMIRO GOMES DE SOUZA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
CAETANO PETRONE - 95 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório: 13/05/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/05/2025 - 16:45
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: SEPULTADO
CARLITA BAVIA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/05/2025
Data e Horário do Velório: 14/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: VELANDO