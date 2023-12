Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 20h15 desta sexta-feira (15).











ANTONIO APARECIDO DE SOUZA - 63 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 16/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

ROSINALVA PADILHA - 44 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 16/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





VICENTE AUGUSTO PAIXAO SOUZA - 1 anos - CAMBÉ/PR



Falecimento em: 16/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

ADEMAR LAGROTERIA JUNIOR - 58 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2023 - 08:00

Local do Velório: IGREJA COMUNIDADE DA PAZ - RUA PITANGUEIRAS, 90 INTERLAGOS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





ANDRE LUCIANO DOS SANTOS - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 15/12/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ARLINDO NUNES DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 15/12/2023 - 18:00

Local do Velório: IGREJA PENTECOSTAL, RUA MARIA GARCIA LOPES, ESQ.

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

CELSO JACINTO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL IBIPORA

Situação: VELANDO





DURVAL DIONISIO DE SOUZA - 93 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA - 64 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





HENRIQUE JOSE DOS ANJOS - 49 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





HORACIO POMINI - 78 anos - CAMBE /PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 15/12/2023 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE MOREIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 15/12/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 08:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





JOSE PEDRO AMBROSIO - 61 anos - LONDINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2023 - 05:30

Local do Velório: DIRETO PARA VELORIO JACAREZINHO-PR/AGNUS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSE ROBERTO DA ROSA - 45 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2023 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MALCIR GUERRA - 62 anos - CALIFORNIA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA GOMES - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA APARECIDA MONTERIO - 86 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA REGINA SIQUEIRA - 74 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 15/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





NILSON FELIPE OLIVEIRA ALVES - 28 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ORLANDO SILVESTRE DOMINGUES - 70 anos - URAI/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





PEDRO ANGELONI - 94 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 16/12/2013 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





REGINA MARIA RIBEIRO FRANCICA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório: 15/12/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ROSANA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIERA - 49 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 15/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALLANA WALENTINA CABRAL DE SOUZA - 0 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 14/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANA APARECIDA DE PAULA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2023

Data e Horário do Velório: 14/12/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: SEPULTADO