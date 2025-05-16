Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 desta sexta-feira (16).





CARLOS LUIZ NAZARE - 57 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 16/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ISABEL TAVIANO DONATO - 79 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 16/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZ CARLOS BONFIM - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALAOR ALVES NOGUEIRA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO FERNANDES PERNA FILHO - 76 anos - URAI/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: URAI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: URAI-PR

Situação:





CATARINA RODRIGUES DE MELO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CLEUMAIR LOURENCO DE OLIVEIRA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 02:30

Local do Velório: IG. AVENIDA JOSE VENTURA PINTO, 555 - SAN FERNANDO

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





EDINALDO PEREIRA QUEIROZ - 45 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBARA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELIZABETE ELENA DE OLIVEIRA NASSER - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





INES FERREIRA STASIAK - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





JOANA RODRIGUES RAVANELLI - 0 anos - JANDAIA DO SUL/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JANDAIA DO SUL-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JANDAIA DO SUL-PR

Situação: