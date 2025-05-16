Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 desta sexta-feira (16).
CARLOS LUIZ NAZARE - 57 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 16/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ISABEL TAVIANO DONATO - 79 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 16/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PORECATU-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
LUIZ CARLOS BONFIM - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ALAOR ALVES NOGUEIRA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ANTONIO FERNANDES PERNA FILHO - 76 anos - URAI/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: URAI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: URAI-PR
Situação:
CATARINA RODRIGUES DE MELO - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
CLEUMAIR LOURENCO DE OLIVEIRA - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 02:30
Local do Velório: IG. AVENIDA JOSE VENTURA PINTO, 555 - SAN FERNANDO
Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
EDINALDO PEREIRA QUEIROZ - 45 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBARA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ELIZABETE ELENA DE OLIVEIRA NASSER - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
INES FERREIRA STASIAK - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório: 16/05/2025 - 01:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: VELANDO
JOANA RODRIGUES RAVANELLI - 0 anos - JANDAIA DO SUL/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JANDAIA DO SUL-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JANDAIA DO SUL-PR
Situação: