Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de novembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Comunicação em: 16/11/2021 - 06:41 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Continua depois da publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





NELSON RODRIGUES DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 06:18 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





MAURILO MARTINS PEREIRA - 51 anos - JAGUAPITA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 05:44 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CAMBE

Situacao:





ADAO PEDRO MENDES - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 04:24 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





RUAN HENRIQUE PIRES DE CAMARGO - 0 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 03:40 am

Falecimento em: 16/11/2021

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: PREPARANDO





MARIO AURELIANO - 82 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Comunicação em: 16/11/2021 - 01:05 am

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





KATIA CILENE PEREIRA - 51 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 19:49 pm

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF - 14:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao:





LUIZ CARLOS PICININ BACIENELLO - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 18:05 pm

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





TEREZINHA DA SILVA MORAIS PAPAGEORGOPOULOS - 61 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 17:20 pm

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





VALDEMAR CANDIDO DE BARROS - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 17:11 pm

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





CARLOS ALBERTO DA SILVA - 56 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 15:58 pm

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ERMINIA SEBASTIANA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 15:53 pm

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: IGREJA ADVENTISTA 7 DIA - RUA VERGILIO PERIN 1405

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ORMIZIO ALVES DE SOUZA - 78 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 14:58 pm

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ARTUR BACELAR FILHO - 65 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 10:20 am

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





MARIA NEUZA RODRIGUES LEPPING - 63 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 08:48 am

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: WENCESLAU BRAZ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: WENCESLAU BRAZ

Situacao:





NM - NATALIA ALMEIDA DO NASCIMENTO - 0 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 06:12 am

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 78 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 04:17 am

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





LUZIA D AVILA - 83 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 15/11/2021 - 04:07 am

Falecimento em: 15/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao: