Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h deste sábado (16)











ENEDINA DECARLI GARCIA - 61 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 16/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASTORGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SEBASTIANA DOS SANTOS DE SOUZA - 88 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 16/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADILSON DE CAMPOS - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALICE ARTEN DE SOUZA - 0 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:









AMADEU BONETE - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório: 16/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

ANTENOR ANTONIO DE SOUZA - 96 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





BRENO HENRIQUE DOS SANTOS - 10 anos - PARANAVAI/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CARMEN MORALEZ GIROTO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE





CLEUSA DE JESUS CORREIA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

ILSA QUIZINI MAURO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





JOSE CARLOS MASSONI - 65 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LENI APARECIDA FURLANETO DANIEL - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório: 16/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SANTA MARIANA

Situação: PREPARANDO





LUCIO RIBEIRO DA SILVA NETO - 75 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA JOSE DE SOUZA - 81 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIO KATUMI HAMADA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório: 16/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





SIDNEI DE SOUZA E SILVA - 62 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 15/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADRIAN MORAES DOS SANTOS - 7 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 16:00

Local do Velório: (IGREJA CATOLICA) R:GENERAL OZORIO, 296. DISTRITO SAO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO









ALBA AMALIA GOROSKY RAMBALDUCCI - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





DIRCE GOMES PEREIRA - 55 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO CLARO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EDNILSON LEITE DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 21:00

Local do Velório: PAROQ. LUIZ GONZAGA- RUA GENERAL OZORIO 296 - SAO LUIS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: SEPULTADO





EXPEDITO PIRES DE ALMEIDA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





HENNY COLLI VIEIRA - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





IRAIDES MOURA LINO LIDIO - 67 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO ADAO GAMERO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 14/09/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE APARECIDO PENACHIONI - 62 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





KELLY GONÇALVES MAXIMO DA SILVA - 6 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 16:00

Local do Velório: (IGREJA CATOLICA) R:GENERAL OZORIO, 296. DISTRITO SAO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO





KEMILLY GONCALVES DA SILVA - 10 anos - LONDRINA/PR Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 16:00

Local do Velório: (IGREJA CATOLICA) R:GENERAL OZORIO, 296. DISTRITO SAO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO





ADRIAN E VINICIUS MORAES DOS SANTOS - 7 anos - LONDRINA - PR/PR

Falecimento em: 14/09/2023

Data e Horário do Velório: 15/09/2023 - 16:00

Local do Velório: (IGREJA CATOLICA) R:GENERAL OZORIO, 296. DISTRITO SAO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO