Lista de falecimentos dos dias 16 a 18 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 desta sexta-feira (16).





YUTAKA NISHIMURA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ANTONIA INES MARTINS - 69 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARILDA MACHADO RODRIGUES - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





CARMELITA DOS SANTOS - 93 anos - SANTA CECILIA DO PAVAO/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA CECILIA DO PAVÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Situação:





DOMINGOS ISIDORO DE ARAUJO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





ELZA APARECIDA RODRIGUES ALVES - 75 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GUIOMAR SOARES - 78 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRENE MARIA DA ROSA - 69 anos - MARILANDIA DO SUL/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRINEU BENIGNO PEREIRA - 83 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IVONE FERREIRA DA CRUZ - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LEONILDO NUNES - 86 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





LUCIO ALMEIDA ARRUDA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MADELAINE APARECIDDA FASCINA SILVA - 56 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Situação:





MARCOS ANTONIO MARINHO - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMP. NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL HEIMTAL

Situação: SEPULTADO





NAIRIA DA SILVA ONORIO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





NILZABETE BRITO DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 07:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





PAULO ANTONIO DE LIMA - 72 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PEDRO FELICIANO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ROSANGELA SARAIVA ROCHA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SANTINA FERREIRA FERNANDES - 80 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ

Situação:





SONIA MARIA DOS SANTOS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/05/2025

Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ALMIR MODESTO - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/05/2025

Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS - 77 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 16/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: