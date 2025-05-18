Lista de falecimentos dos dias 16 a 18 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 desta sexta-feira (16).
YUTAKA NISHIMURA - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
ANTONIA INES MARTINS - 69 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ARILDA MACHADO RODRIGUES - 56 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
CARMELITA DOS SANTOS - 93 anos - SANTA CECILIA DO PAVAO/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTA CECILIA DO PAVÃO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
Situação:
DOMINGOS ISIDORO DE ARAUJO - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: SEPULTADO
ELZA APARECIDA RODRIGUES ALVES - 75 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
GUIOMAR SOARES - 78 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IRENE MARIA DA ROSA - 69 anos - MARILANDIA DO SUL/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IRINEU BENIGNO PEREIRA - 83 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IVONE FERREIRA DA CRUZ - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
LEONILDO NUNES - 86 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE
Situação:
LUCIO ALMEIDA ARRUDA - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
MADELAINE APARECIDDA FASCINA SILVA - 56 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORÃ/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Situação:
MARCOS ANTONIO MARINHO - 55 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMP. NO CEMITÉRIO
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL HEIMTAL
Situação: SEPULTADO
NAIRIA DA SILVA ONORIO - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
NILZABETE BRITO DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 07:30
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: SEPULTADO
PAULO ANTONIO DE LIMA - 72 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
PEDRO FELICIANO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ROSANGELA SARAIVA ROCHA - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
SANTINA FERREIRA FERNANDES - 80 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ
Situação:
SONIA MARIA DOS SANTOS - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/05/2025
Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 18/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
ALMIR MODESTO - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/05/2025
Data e Horário do Velório: 17/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS - 77 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 16/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: