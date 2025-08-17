Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 deste domingo (17).





CARLOS RIKIO SHIRAISHI - 73 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 17/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MANOEL DOS SANTOS PORTUGAL - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DA CONCEIÇAO ALMEIDA - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: