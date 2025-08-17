Pesquisar

Falecimentos dos dias 16 e 17 de agosto de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
17 ago 2025 às 13:04

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 deste domingo (17).


CARLOS RIKIO SHIRAISHI - 73 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 17/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

MANOEL DOS SANTOS PORTUGAL - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:


MARIA DA CONCEIÇAO ALMEIDA - 73 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 17/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

