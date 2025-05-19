Lista de falecimentos dos dias 18 a 19 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 desta sexta-feira (16).





JOSE JUNJA FILHO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

MARIA DE FATIMA MOREIRA FILGUEIRAS - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JATAIZINHO-PR

Situação: PREPARANDO





MARIA IZABEL GONÇALVES AFFONSO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE IBIPORA

Situação: PREPARANDO





MARIA JOSE RODRIGUES BAISE - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MIRASELVA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARINO GERVAZIO VEIGA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MILTON BAGGIO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





WANDERLEY LOPES - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO DIAS PEREIRA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ARI ESTEVES - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





CARINA DOS SANTOS VIEIRA DA SILVA - 35 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MANDAGUARI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MANDAGUARI-PR

Situação:





DANIEL DE PAULA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





GERALDO JOSE DE LIMA - 66 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JANDIRA DA LUZ GODINHO - 76 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE ABDIAS DA SILVA - 76 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE ALVES ANGELICA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO





JOSE EUGENIO EDUARDO - 64 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE PIMENTA FREIRE - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LAZARO GARCIA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO

Situação: VELANDO





LUCAS KUZMINSKI COSTA - 27 anos - CURITIBA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DE DEUS AMARAL VALENTINI - 74 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAURA ALVIM - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MEIQUIANE FERREIRA NUNES - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MIGUEL BORGES DA SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





PEDRO SOARES - 63 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





YASMIN DA CRUZ AMARIO - 12 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 00:30

Local do Velório: RUA JOSE ANTONIO FORMIGONI NETO, 455 - JD ALEMANHA

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO