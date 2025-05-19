Lista de falecimentos dos dias 18 a 19 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9 desta sexta-feira (16).
JOSE JUNJA FILHO - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARIA DE FATIMA MOREIRA FILGUEIRAS - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JATAIZINHO-PR
Situação: PREPARANDO
MARIA IZABEL GONÇALVES AFFONSO - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE IBIPORA
Situação: PREPARANDO
MARIA JOSE RODRIGUES BAISE - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MIRASELVA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MARINO GERVAZIO VEIGA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MILTON BAGGIO - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
WANDERLEY LOPES - 85 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 17:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ANTONIO DIAS PEREIRA - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ARI ESTEVES - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
CARINA DOS SANTOS VIEIRA DA SILVA - 35 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MANDAGUARI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MANDAGUARI-PR
Situação:
DANIEL DE PAULA - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
GERALDO JOSE DE LIMA - 66 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JANDIRA DA LUZ GODINHO - 76 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE ABDIAS DA SILVA - 76 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE ALVES ANGELICA - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO
JOSE EUGENIO EDUARDO - 64 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE PIMENTA FREIRE - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LAZARO GARCIA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO
Situação: VELANDO
LUCAS KUZMINSKI COSTA - 27 anos - CURITIBA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA DE DEUS AMARAL VALENTINI - 74 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MAURA ALVIM - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MEIQUIANE FERREIRA NUNES - 32 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MIGUEL BORGES DA SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 18/05/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
PEDRO SOARES - 63 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
YASMIN DA CRUZ AMARIO - 12 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 00:30
Local do Velório: RUA JOSE ANTONIO FORMIGONI NETO, 455 - JD ALEMANHA
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO