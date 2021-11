Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de novembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



NADIR RONQUI ROSALINO - 71 anos - ARIRANHO DO AVAI/PR

Comunicação em: 19/11/2021 - 07:44 am

Falecimento em: 19/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

APARECIDA BERNARDO ALVES - 56 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Comunicação em: 19/11/2021 - 07:14 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

EMA HARCHI - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 19/11/2021 - 04:23 am

Falecimento em: 19/11/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

ADALGISA FIRMINO DA SILVA - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 19/11/2021 - 02:38 am

Falecimento em: 19/11/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

MARIA ALVES COSTA - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 19/11/2021 - 02:10 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

ALCIDES GONCALVES - 83 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 23:52 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

VALERIA APARECIDA SILVEIRA RODRIGUES - 61 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 22:38 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS - 13:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

ANTONIO PAULO TEIXEIRA - 44 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 21:36 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

NATALINO NEGRI - 65 anos - TAMARANA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 21:18 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

MARIA HELENA DE OLIVEIRA LOURENCO - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 21:16 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

JAIR CARRION LASSO - 70 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 20:09 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

RN- BRENDA BORGES FERREIRA DOS SANTOS - 0 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 14:03 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAMBE - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

ANTONIO SILVERIO - 83 anos - TOLEDO/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 13:22 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

CAMELITA FERREIRA DOS SANTOS - 62 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 12:23 pm

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: MUNIC DE LUPIONOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

CECILIA ORLANDINI MAGALHAES - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 11:34 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 18:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

MIGUEL PIRES FERNANDES - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 10:49 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

ANDRE VIEIRA DA SILVA - 41 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 09:52 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

YOSHIHE SUGAYAMA - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 09:10 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

MARIA CIRQUEIRA BASTOS CARLOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 06:15 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

JEOVA PEDRO DA SILVA - 93 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 05:46 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

EUNICE GOES - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 03:47 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

TSUNEO NAKAGIMA - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 03:15 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

BELMIRO CANELLA - 55 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/11/2021 - 02:20 am

Falecimento em: 18/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO