Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de outubro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ABRAO RODRIGUES GONÇALVES - 76 anos - LONDRINA/PR

Continua depois da publicidade

Comunicação em: 19/10/2021 - 04:12 am

Falecimento em: 19/10/2021

Continua depois da publicidade

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF 9:00

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE CONGONHINHAS

Situacao:





OLINDA DE SOUZA DO CARMO - 63 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 19/10/2021 - 00:04 am

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





NATAL EUGENIO CARDOSO - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 23:34 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





BENEDITA JOSE DE CAMARGO - 77 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 23:32 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





GUILHERMINO DEMORI - 72 anos - OSVALDO CRUZ/SP

Comunicação em: 18/10/2021 - 20:53 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JESUEL ANTONIO BRAGATTO - 56 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 20:33 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





PEDRO CEZAR - 67 anos - ST ANTONIO DA PLATINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 19:29 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





EVERTON CARLOS DE CASTRO - 34 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 19:21 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIO CORREA - 64 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 19:21 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES - 77 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 18:23 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: CENTENARIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CENTENARIO DO SUL

Situacao:





MARIA AMALIA CARVALHO LEITE - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 16:41 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇAO

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2021 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO





CARINA RIBEIRO DE SOUZA - 30 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 14:44 pm

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/10/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





LUIZ PINGUELLI - 86 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 08:58 am

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: ROLANDIA -PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





MARIA NAZZATO PEREZ - 96 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 06:24 am

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: DIRETO P/SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 18/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





ALICE MENEGAZI SERRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 02:32 am

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF-12HS

Data e Horário do Sepultamento: 18/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





JOSE MARIA DIOCESANO DE SOUZA - 54 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 18/10/2021 - 00:02 am

Falecimento em: 18/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO