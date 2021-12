Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de dezembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



CLAUDIO VITTORELLO - 67 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/12/2021 - 06:37 am

Falecimento em: 03/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JEMERSON ALVES DA SILVA - 30 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 03/12/2021 - 04:53 am

Falecimento em: 03/12/2021

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situacao:





MARLEI DE SOUZA - 54 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/12/2021 - 04:50 am

Falecimento em: 03/12/2021

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





CLARICE CACHEADO ALVES - 45 anos - SOROCABA/SP

Comunicação em: 03/12/2021 - 04:22 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS (INÍCIO AS 07:30)

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





MARIA APARECIDA CAVALCANTE - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/12/2021 - 03:34 am

Falecimento em: 03/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE (INÍCIO AS 08:00)

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2021 - 14:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





RONALDO FERMIANO - 56 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/12/2021 - 02:52 am

Falecimento em: 03/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF (INÍCIO AS 09:00)

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





YOLANDA FRANCISCO MORTARI - 93 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 16:53 pm

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: ROLANDIA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





CARLOS DOMENICO - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 15:04 pm

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





NELSON INACIO DA SILVA - 58 anos - LUNARDELLI/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 14:25 pm

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: MUNIC. DE LUNARDELLI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: LUNARDELLI

Situacao:





ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA - 47 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 12:16 pm

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





BENEDITA LUZIA DE FREITAS - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 11:47 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: MUNIC. DE GRANDES RIOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANTONIO BRAZ CELESTINO - 85 anos - SARANDI/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 11:31 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: SARANDI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SARANDI

Situacao:





JOVITA CARNAVAL MIGNACA - 80 anos - PORECATU/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 11:28 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: MUNIC DE PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





CELIA TIYOKO SAITO SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 10:46 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





AURORA GAKRE PEREIRA ZACARIAS - 84 anos - TAMARANA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 10:16 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: SALTO DO APUCARANINHA - TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





BENEDITO VITURINO DE SOUZA - 61 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 07:46 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: IG. CRISTO É LIBERTAÇÃO - R. PASTORAL DA JUVENTUDE, 77

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





CLODOALDO DE JESUS CARDOSO - 49 anos - ANDIRA/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 05:55 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ORAIDE BATISTA DE PAULA - 69 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Comunicação em: 02/12/2021 - 03:57 am

Falecimento em: 02/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao: