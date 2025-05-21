Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às8h08 desta quarta-feira (21).
IOLANDA FERREIRA ALVES - 75 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 21/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES/CAMBE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE
Situação:
JOAO AYRES DOS SANTOS - 90 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 21/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MIGUEL BEZERRA DE MELO - 85 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 21/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JATAIZINHO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JATAIZINHO-PR
Situação:
NT DE CLAUDIANA REGINA PINTO MEDENSKI - 0 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação:
PAULO CESAR SARGON - 56 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/05/2025
Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
VALDEMAR APARECIDO DE MORAES - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 21/05/2025
Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
AURELIO LANTI - 80 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 20/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CELINA SALVELINA DA SILVA GALDINO - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/05/2025
Data e Horário do Velório: 20/05/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
DALILA TAGLIAMENTO DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/05/2025
Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
FABIO ALVARES D'AVILA - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/05/2025
Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
JOAO SIMONETI - 70 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 20/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBE-PR
Situação: