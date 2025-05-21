Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às8h08 desta quarta-feira (21).





IOLANDA FERREIRA ALVES - 75 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES/CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:

JOAO AYRES DOS SANTOS - 90 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MIGUEL BEZERRA DE MELO - 85 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 21/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO-PR

Situação:





NT DE CLAUDIANA REGINA PINTO MEDENSKI - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





PAULO CESAR SARGON - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/05/2025

Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





VALDEMAR APARECIDO DE MORAES - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/05/2025

Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AURELIO LANTI - 80 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CELINA SALVELINA DA SILVA GALDINO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/05/2025

Data e Horário do Velório: 20/05/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





DALILA TAGLIAMENTO DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/05/2025

Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





FABIO ALVARES D'AVILA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/05/2025

Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JOAO SIMONETI - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE-PR

Situação: