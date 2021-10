Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de outubro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).





MATIRTE LOPES - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/10/2021 - 06:39 am

Falecimento em: 04/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





GUERINO FRATA - 77 anos - URAI/PR

Comunicação em: 04/10/2021 - 06:09 am

Falecimento em: 04/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANTONIO CRIPPA NETO - 63 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 04/10/2021 - 04:01 am

Falecimento em: 04/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ERNANDES ALVES DA SILVA - 53 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/10/2021 - 02:55 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





DORA RYFF CORREIA LIMA - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/10/2021 - 02:42 am

Falecimento em: 04/10/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





CLARICE DE ARAUJO PEREIRA - 70 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Comunicação em: 04/10/2021 - 02:22 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE PRIMEIRO DE MAIO

Situacao:





JOSE CAETANO - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/10/2021 - 00:24 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





ANTONIO FERRAREZ - 74 anos - PITANGUEIRAS/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 23:05 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA DE OLIVEIRA BARBOZA - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 22:44 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





PEDRO APARECIDO PIEROLO - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 22:29 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE (INÍCIO AS 12:00)

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA HELENA DOS SANTO MELO - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 21:05 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: IG. O BRASIL P/ CRISTO - R. DOS COZINHEIROS, 836 UNIÃO VIT.

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA APARECIDA ESTERCIO - 79 anos - IVAIPORÃ/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 19:43 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA CREUZA RODRIGUES - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 18:23 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





NEIDE PEREIRA DUTRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 16:50 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situacao: PREPARANDO





SANTINA DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 15:45 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 15:24 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA - 83 anos - PORECATU/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 15:02 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: MUNIC. DE PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIO APOLINARIO DE SOUZA - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 14:45 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





ED NOGUEIRA DE AZEVEDO - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 14:39 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situacao:





VANDIRA CORONADO - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 13:43 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





RN-JESSICA DE CASSIA MOREIRA PINHO - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 13:39 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





TEREZA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 12:14 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: PREPARANDO





MINERVINO FERREIRA DE AQUINO - 83 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 12:07 pm

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: MUNIC DE ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA RAQUEL DE SOUZA LOPES - 101 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 07:16 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





ARINDA DA SILVA GABRIEL - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 07:12 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situacao: SEPULTADO





ANA MARIA PEREIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 06:12 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





KEIKO TANAKA DA ROSA - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 06:07 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





DEOLINA GUIMARÃES DE ARAUJO - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 04:29 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNIC DE SERTANAPOLIS

Situacao: SEPULTADO





ARACI DONATO DE SOUZA - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 04:12 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





RUBENS NEVES - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 03/10/2021 - 03:57 am

Falecimento em: 03/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO