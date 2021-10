Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de outubro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



PEDRO DE OLIVEIRA TERRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 07:17 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situacao:





JOAQUINA DAS GRACAS GARCIA - 72 anos - BANDEIRANTES/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 06:44 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





REMEDIA DE OLIVEIRA DUARTE - 83 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 04:56 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ANA MARIA DOS SANTOS DE MARCHI - 68 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 04:33 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ROMA VISINTIN - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 02:51 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





MARCILIA GARCIA FRANCO ANTONIO - 90 anos - JATAIZINHO/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 02:07 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JATAIZINHO

Situacao:





MARILDA FERREIRA BENICIO - 52 anos - CURIUVA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 01:52 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CURIUVA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CURIUVA

Situacao:





WANDERLEY TIBURCIO - 49 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 01:37 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





CELSO CACHONE - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 21:42 pm

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: IG. METODISTA - AV. RIO DE JANEIRO, 587

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





CLAUDINEI JOAO PELISSON - 58 anos - IBIPORÃ/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 18:45 pm

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CIDADE DE IBIPORA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL

Situacao:





ADRIELE SALES - 31 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 18:05 pm

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situacao: PREPARANDO





SEBATIAO HONORIO PEREIRA FILHO - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 14:08 pm

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





NOBUO YONEMITSU - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 12:44 pm

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO LUCAS DE IBIPORA-PR

Situacao: SEPULTADO





ROGERIO FABIANO FLOR DA ROSA - 39 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 10:56 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





VANDERLEI VENTURA - 57 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 09:23 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA GERALDA TORRECILHA - 99 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 09:22 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2021 - 17:30

Local do Sepultamento: MUNIC. DE CAMBE

Situacao: SEPULTADO





JACINTO SUGUIMATI - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 06:17 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





ROSELI RIOS - 79 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 05:52 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 05:10 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: SEPULTADO





JULIO PEREIRA - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 04:21 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





ARACY BARBATTO DE AZEVEDO - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/10/2021 - 03:56 am

Falecimento em: 05/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao: