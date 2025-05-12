Lista de falecimentos dos dias 9 a 12 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h desta segunda-feira (12).
DEOLINDA GRANDO DEPIZZOL - 80 anos - JOAQUIM ESTAVA/PR
Falecimento em: 12/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA INEZ BARBOSA - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
MARIA JOSE DE SOUZA - 53 anos - CENTENARIO DO SUL/PR
Falecimento em: 12/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CENTENARIO DO SUL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
APARECIDO PEREIRA DE MAGALHAES - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES - CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 12:30
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. PADRE SYMPHORIANO KOPF
Situação: PREPARANDO
ARTUR FAUSTINO DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MIRASELVA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS - 57 anos - LUNARDELLI/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DIVA TEIXEIRA DA SILVA - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
DORA HELENA DA SILVA E SILVA - 87 anos - PRATO FERREIRA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FABIANA BARBOSA DA SILVA - 35 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
GERALDINA ALVES DOS SANTOS - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
GILMAR RODRIGUES - 49 anos - PRADO FERREIRA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PRADO FERREIRA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ISAURINA CARVALHO SANTOS - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
JAQUELINE BARBOZA - 41 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JESSYCA LAYLA CALMON DOS SANTOS - 26 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
JOSE ANTONIO DE PAULO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
JOSE AUGUSTO COLETO - 86 anos - SERTANOPOLIS/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SERTANOPOLIS
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
LUCILENE GOMES DE SA OLIVEIRA - 52 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
RENATO SCHENFERT - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
ROSA GRACIANO - 89 anos - LUPIONOPOLIS/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
RUMIKO MITANI - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
SEBASTIAO BARBOZA DE OLIVEIRA - 92 anos - JUNDIAI DO SUL/PR
Falecimento em: 11/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANDERSON APARECIDO MERITAN - 46 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IVAN MORINELLI - 69 anos - LONDERINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA
Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação: SEPULTADO
IZALINA AMANCIO DE MOURA - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 02:30
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
JOSE ANANIAS DE PAULA - 81 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - 79 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JULIA QUIOCO OSAKI - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 22:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
LAIDE DE FATIMA PEREIRA CUNHA - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 11:00
Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
LEOLITA NUNES NAVES - 99 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 09:00
Local do Velório: IG. EVANG. QUADRANGULAR - AV. PARIS, 170 JD PIZA
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
LEONINA DOS SANTOS VILELA DA SILVA - 86 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: SEPULTADO
MARIA APARECIDA MACEDO PAIXÃO - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO P/ CREMACAO
Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
MARIA BENEDICTA DE SOUZA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
OCTAVIO DE CAMPOS - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
ROBERTO BATISTA DE PAULA - 50 anos - ABATIA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
RODAVLAS LHAMAS FERREIRA - 97 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
SHIRLEI RODRIGUES DA SILVA - 62 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CORNELIO PROCOPIO-PR
Situação:
VALDEMAR DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 09:30
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
ALIN JOSE DE LIMA - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
APARECIDA SOUZA TEIXEIRA - 85 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TAMARANA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: TAMARANA-PR
Situação:
DANILO MIGUEL FERREIRA ALVES - 38 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DIONOSIA DA SILVA PEDROSO - 75 anos - JACAREZINHO/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JACAREZINHO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JACAREZINHO-PR
Situação:
HELIO BORGES DA FONSECA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
HELIO COSTA DE SOUZA - 74 anos - RIBEIRAO CLARO/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2025 - 00:00
Local do Sepultamento:
Situação: SEPULTADO
IRENE HENRIQUE DA SILVA - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 20:00
Local do Velório: IG. CAT. RUA NOVA ESPERANCA 22 CJ LINDOIA
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
JACIRA DA COSTA RONCHI - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
JOAO DANIEL DELPIM - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
JORGE ANTONIO MARIANO - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
JOSE MARQUES DE ANDRADE - 82 anos - ASSIS/PR
Falecimento em: 09/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO