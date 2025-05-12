Lista de falecimentos dos dias 9 a 12 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h desta segunda-feira (12).





DEOLINDA GRANDO DEPIZZOL - 80 anos - JOAQUIM ESTAVA/PR

Falecimento em: 12/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA INEZ BARBOSA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





MARIA JOSE DE SOUZA - 53 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 12/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENARIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO PEREIRA DE MAGALHAES - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 12:30

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. PADRE SYMPHORIANO KOPF

Situação: PREPARANDO





ARTUR FAUSTINO DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MIRASELVA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS - 57 anos - LUNARDELLI/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIVA TEIXEIRA DA SILVA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





DORA HELENA DA SILVA E SILVA - 87 anos - PRATO FERREIRA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FABIANA BARBOSA DA SILVA - 35 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





GERALDINA ALVES DOS SANTOS - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





GILMAR RODRIGUES - 49 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRADO FERREIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ISAURINA CARVALHO SANTOS - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JAQUELINE BARBOZA - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JESSYCA LAYLA CALMON DOS SANTOS - 26 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





JOSE ANTONIO DE PAULO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JOSE AUGUSTO COLETO - 86 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUCILENE GOMES DE SA OLIVEIRA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





RENATO SCHENFERT - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ROSA GRACIANO - 89 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RUMIKO MITANI - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SEBASTIAO BARBOZA DE OLIVEIRA - 92 anos - JUNDIAI DO SUL/PR

Falecimento em: 11/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANDERSON APARECIDO MERITAN - 46 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IVAN MORINELLI - 69 anos - LONDERINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: SEPULTADO





IZALINA AMANCIO DE MOURA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 02:30

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOSE ANANIAS DE PAULA - 81 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - 79 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JULIA QUIOCO OSAKI - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 22:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





LAIDE DE FATIMA PEREIRA CUNHA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





LEOLITA NUNES NAVES - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 09:00

Local do Velório: IG. EVANG. QUADRANGULAR - AV. PARIS, 170 JD PIZA

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LEONINA DOS SANTOS VILELA DA SILVA - 86 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA MACEDO PAIXÃO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ CREMACAO

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA BENEDICTA DE SOUZA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 11/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/05/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OCTAVIO DE CAMPOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ROBERTO BATISTA DE PAULA - 50 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RODAVLAS LHAMAS FERREIRA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 12/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





SHIRLEI RODRIGUES DA SILVA - 62 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNELIO PROCOPIO-PR

Situação:





VALDEMAR DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ALIN JOSE DE LIMA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





APARECIDA SOUZA TEIXEIRA - 85 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA-PR

Situação:





DANILO MIGUEL FERREIRA ALVES - 38 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DIONOSIA DA SILVA PEDROSO - 75 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINHO-PR

Situação:





HELIO BORGES DA FONSECA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





HELIO COSTA DE SOUZA - 74 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2025 - 00:00

Local do Sepultamento:

Situação: SEPULTADO





IRENE HENRIQUE DA SILVA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 20:00

Local do Velório: IG. CAT. RUA NOVA ESPERANCA 22 CJ LINDOIA

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JACIRA DA COSTA RONCHI - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório: 09/05/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JOAO DANIEL DELPIM - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JORGE ANTONIO MARIANO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório: 10/05/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOSE MARQUES DE ANDRADE - 82 anos - ASSIS/PR

Falecimento em: 09/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO