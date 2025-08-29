Pesquisar

Pegadinha de mau gosto

Falsa bomba mobiliza PM no Terminal Urbano Central de Londrina

Redação Bonde
29 ago 2025 às 17:57

Divulgação: 5º BPM
A PM (Polícia Militar) foi acionada no Terminal Urbano Central de Londrina, na tarde desta sexta-feira (29), para averiguar uma "bomba" que estaria colada embaixo do assento de um dos ônibus da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina).

O objeto "explosivo" foi encontrado por um motorista da empresa, que acionou a polícia. Contudo, ao chegar no terminal, a PM constatou que o item era, na verdade, uma bateria de notebook. "Se tratava apenas de lixo", afirmou o Capitão Emerson Castro à imprensa.

Segundo a PM, o objeto foi descartado e um Boletim de Ocorrências confeccionado. 


Divulgação: 5º BPM


bombas falsa bomba Terminal Central de Londrina Terminal Central Urbano Londrina
