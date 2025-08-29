Falsa bomba mobiliza PM no Terminal Urbano Central de Londrina

O objeto "explosivo" foi encontrado por um motorista da empresa, que acionou a polícia. Contudo, ao chegar no terminal, a PM constatou que o item era, na verdade, uma. "Se tratava apenas de lixo", afirmou o Capitão Emerson Castro à imprensa.Segundo a PM, o objeto foi descartado e um Boletim de Ocorrências confeccionado.

A PM (Polícia Militar) foi acionada no Terminal Urbano Central de Londrina, na tarde desta sexta-feira (29), para averiguar uma "bomba" que estaria colada embaixo do assento de um dos ônibus da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.