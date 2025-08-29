Falso PM pede PIX e tenta passar golpe em comerciantes de Apucarana

Em Apucarana (Centro-Norte), um homem que se identifica como policial militar tem entrado em contato por telefone com comerciantes e solicitado doações em dinheiro para uma suposta campanha de trânsito que necessitaria de ajuda financeira para panfletagem.
As informações chegaram ao conhecimento do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) do município, que comunicou o caso à imprensa reforçando que a Polícia Militar do Paraná não realiza qualquer tipo de contato telefônico para solicitar valores ou doações.
Em nota, o 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) informou que, caso algum comerciante receba ligações dessa natureza, deve anotar o número de origem e repassar as informações imediatamente ao Disque-Denúncia do 10º BPM, pelo telefone (43) 3426-3134.
