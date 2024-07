Família, incluindo bebê de nove meses, morre em colisão frontal na região de Maringá

Três pessoas da mesma família morreram em uma colisão frontal entre uma van e um carro na PR-317, em Iguaraçu, na região de Maringá, Noroeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 38 anos dirigia uma Fiat Ducatu com placas de Maringá no sentido de Maringá a Iguaraçu quando, ao passar pelo KM 82, tentou ultrapassar um caminhão e colidiu frontalmente com um Volkswagen Saveiro, que era conduzido por um homem de 37 anos na direção contrária.

Além do motorista da Saveiro, os passageiros, uma mulher de 23 anos e um bebê de nove meses, morreram no local do acidente. Uma equipe do IML (Instituto Médico Legal) esteve na rodovia para remover os corpos das vítimas.





O condutor da van teve ferimentos e foi atendido no local.