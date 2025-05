Fazenda Tamarana: ocupação indígena completa um ano e meio

A sede da Fazenda Tamarana, localizada na zona rural do município de mesmo nome, a 50 quilômetros de Londrina, está ocupada por indígenas caingangues desde setembro de 2023.





A propriedade de 800 hectares faz divisa com a Terra Indígena Apucaraninha, e cerca de 300 indígenas reivindicam a área total, afirmando que é do povo legalmente, mediante doação e demarcação do Estado do Paraná em 1955.

Por decisão da 3ª Vara Federal de Londrina, além da determinação da reintegração parcial de posse da propriedade, foi expedido um mandado na última quarta-feira (12) para intimar os ocupantes indígenas para que não criem obstáculos para que o agricultor possa fazer o plantio de safra na propriedade, sob pena de adoção de medidas coercitivas.





Também foi determinado que o 5º Batalhão da Polícia Militar mantenha policiais de prontidão para atuar imediatamente caso necessário. Porém, a defesa do proprietário, Eucler Alcantara Ferreira, afirmou que “quando o Poder Judiciário determina o uso de força policial para reintegração parcial, apenas da sede, há um grande desencontro de informações entre os agentes policiais”.

“A Polícia Militar diz que só pode cumprir a ordem com a participação da Polícia Federal. A Polícia Federal diz que só responde pelos atos de ‘inteligência’, cabendo à Polícia Militar a tarefa de cumprir a reintegração”, afirmou.





O dono da fazenda explicou que comprou, junto de seus irmãos, pequenas propriedades ao longo dos anos 1990 para formar a Fazenda Tamarana. De acordo com a defesa do produtor, essas terras foram tituladas e comercializadas para particulares desde meados dos anos 50 para a agricultura.





“Não se trata de terra tradicionalmente ocupada por indígenas, suscetível às questões do Marco Temporal, mas de terra particular desde a abertura de sua matrícula há aproximadamente 75 anos”, informou Rodolfo Ciciliato, advogado de Ferreira, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (19).





