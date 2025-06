Feira das Profissões da UEL deve atrair 20 mil estudantes do Paraná e São Paulo

Jovem é preso com pistola de numeração raspada no Noroeste do Paraná

De acordo com a Divisão de Apoio Administrativo da Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), 19.116 alunos de Ensino Médio de 297 escolas realizaram agendamento prévio pelo site da UEL. Os convidados estarão representando 101 municípios do estados do Paraná (69) e São Paulo (32). O turno do dia com maior taxa de visitação será o da manhã, com 62,19% das inscrições concentradas, seguidos pelas visitas realizadas entre a manhã e tarde (17,84%) e, especificamente, à tarde (13,31%).

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) recebe, nesta terça (1º), mais de 20 mil visitantes para a 13ª edição da Feira de Profissões , dia em que a UEL abre as inscrições para o seu Vestibular 2026, às 8h. O evento compõe a programação oficial do aniversário de 55 anos da instituição, guiado pelo lema “Ser UEL”.

Realizada anualmente, a Feira das Profissões da UEL tem o objetivo de apresentar os oito Centros de Estudos do Campus Universitário e os 53 cursos de graduação oferecidos aos interessados em prestar o vestibular da instituição. As inscrições para a prova serão abertas também nesta terça no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). O vestibular será aplicado nos dias 26 e 27 de outubro, com Prova de Habilidades Específicas (PHE) prevista para 14 de setembro.





A reitora da Universidade, professora Marta Favaro, reforçou a importância de estudantes do Ensino Médio e familiares conhecerem os cursos a partir da mediação de alunos das graduações e de seus docentes. “É uma oportunidade de identificar as características de formação profissional vinculada a cada um desses cursos e olhar isso na interação com aqueles que estão nesse processo de formação”, comentou. Para a reitora da instituição, a ocasião é crucial para esclarecer eventuais questões dos alunos sobre opções de trabalho. “É muito cedo ainda para eles escolherem esse percurso profissional, as dúvidas são muito grandes. Por isso, vir para a Feira de Profissões é um momento único porque isso vai colaborar para que eles possam pensar melhor (em) quais são as profissões que eles poderiam abraçar”, argumenta ela.

Na opinião da docente, a rica interação com vestibulandos permite que graduandos revisitem suas escolhas, mostrem o conhecimento produzido na Universidade e, junto a seus professores, entendam as demandas de futuros colegas. “Esse contato com os estudantes do Ensino Médio também ajuda a perceber as expectativas. Isso nos ajuda a pensar, como professores que somos, como organizar o nosso trabalho aqui para acolher esses estudantes que estão saindo de um percurso de formação”, refletiu. Favaro também acredita que a feira seja uma oportunidade para apresentar os serviços oferecidos pela UEL aos estudantes de graduação.





“A possibilidade de conhecer esses espaços é olhar a universidade como ela é, nessa estrutura articulada que tem uma única finalidade de fazer acontecer as atividades que nós chamamos de atividade-fim: o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação, a produção do conhecimento”, completa.





*Por Juliano Quirino, estagiário da Coordenadoria de Comunicação Social