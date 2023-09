Feira de Imóveis volta a Londrina com expectativa de 15 mil visitantes

Após uma interrupção de três anos em razão da pandemia de Covid-19, a Feira de Imóveis de Londrina volta a acontecer em 2023. Com um formato mais enxuto e em novo local, a expectativa da organização é receber cerca de 15 mil visitantes no átrio do Boulevard Shopping Londrina, entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro.







Além de imóveis para venda e locação ofertados por imobiliárias, construtoras e incorporadoras, estarão entre os expositores a Caixa Econômica Federal, empresas prestadoras de serviço voltadas ao mercado imobiliário, como serviços de segurança e sistemas de energia solar, e um outlet de eletrodomésticos.

“A feira irá reunir 15 empresas. Ela voltou em um formato mais compacto, pós-pandemia, e o local, um shopping localizado na área central, foi escolhido para facilitar o acesso da população”, disse Fabian Ito Kodani, diretor da Graphitaria Eventos, empresa organizadora da feira.





A realização do evento conta com a parceria de entidades como o Sincil (Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina), Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil Norte do Paraná), Secovi (Sindicato da Habitação e Condomínios), Creci-PR e Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).





Entre casas e apartamentos, novos e usados, para venda ou locação, Kodani destacou que haverá opções para todos os perfis de clientes e faixas de preços. Os visitantes também poderão conhecer novos empreendimentos que acabam de ser lançados. Linhas especiais de crédito com juros diferenciados deverão ser ofertadas para os imóveis comercializados na feira.





A feira acontece no átrio do Boulevard Shopping Londrina, com acesso pela entrada principal. O shopping fica na avenida Theodoro Victorelli, 150. Na sexta-feira (29) e no sábado (30), o evento acontece das 10 às 22 horas e, no domingo (1), das 11 às 20 horas. A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento (www.feiradeimoveislondrina.com.br).