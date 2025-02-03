Feira Movelpar 2025 começa nesta terça-feira em Arapongas

Arapongas se prepara para um dos eventos mais aguardados do setor moveleiro no Brasil: a Movelpar Home Show 2025, que começa nesta terça-feira (4) e vai até quinta-feira (6) no Expoara - Centro de Eventos. Realizada desde 1997, a feira promete reunir mais de 160 expositores e um público recorde de visitantes, incluindo lojistas, arquitetos, designers e importadores de diversos países.





O evento é organizado pela E10, sob a liderança de Neto Santos e Elenice Azevedo, em parceria com o Expoara.

Para a secretária de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda de Arapongas, Claudia Lens, a Movelpar Home Show é essencial não apenas para o polo moveleiro, mas para toda a economia da cidade e da região.





“Hoje, Arapongas é reconhecida como a Capital Moveleira do Brasil, e a Movelpar é um canal que promove o link entre indústrias e seus clientes, tanto no âmbito nacional quanto internacional, com a presença de diversos países na feira. É um evento que proporciona visibilidade e movimenta intensamente a economia local”, destacou.





Além da feira, muitas indústrias aproveitam para realizar convenções com seus representantes durante o evento, o que aquece setores como o mercado hoteleiro, a alimentação e o comércio. Claudia lembra que, na última edição, os aproximadamente 300 quartos disponíveis nos hotéis de Arapongas foram ocupados, gerando demanda também para cidades vizinhas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:



