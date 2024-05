'Feira Verde' beneficia mais de 43 mil famílias de Apucarana em dois anos

O Programa Municipal Feira Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) que possibilita a trocar de materiais recicláveis (plástico, papel e papelão) por frutas, verduras, legumes, pães, bolachas, geleias, mel, entre outros produtos adquiridos diretamente da agricultura familiar local, completou dois anos de atividade neste domingo (12).





Coordenado pela secretaria municipal de Agricultura, desde o seu início o programa realizou 515 feiras, beneficiando 43.594 famílias e resultando em uma coleta de mais de 537 mil quilos de materiais recicláveis.



Atualmente, 103 produtores da agricultura familiar realizam entregas periódicas de produtos para o programa, através de cooperativa credenciada.





“Uma ação governamental que promove a sustentabilidade ambiental, segurança alimentar, geração de renda no campo e para famílias da cooperativa de reciclagem da cidade (Cocap), onde os materiais que foram trocados por produtos rurais se transformam em fonte de sustendo dos trabalhadores”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

“Em dois anos, esse programa veio ao encontro do que esperávamos, principalmente em relação à questão educacional, influenciando os moradores da periferia que, anteriormente, não atuavam na reciclagem”, avalia Antônio Roberto Nogueira, gestor geral da Cocap, destacando ainda que o Feira Verde alavancou a agricultura familiar, que produz e entrega os hortifrutis para o programa.







O secretário Municipal da Agricultura, Gerson Canuto, destaca que neste ano o programa registrou um crescimento médio de mais de 30%.





“O aumento foi registrado tanto no número de participantes quanto no recolhimento do material reciclado, já que o atendimento foi expandindo para novos bairros”, destaca o secretário.





