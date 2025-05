'Feriadão' do Dia do Trabalhador termina com 11 mortes nas rodovias federais do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou à 0h deste domingo (4) a Operação Dia do Trabalho 2025 nas rodovias federais do Paraná. Durante os dias da operação, de 30 de abril a 4 de maio, foram registrados 11 acidentes com óbitos, sendo que nove vítimas estavam em condições mais vulneráveis no trânsito, como motociclistas, ciclistas e pedestres.





Ao todo, ocorreram 113 acidentes no estado, deixando 106 feridos - os números são preliminares e estão em fase deconsolidação pela corporação.

Os registros confirmam uma tendência preocupante divulgada pela PRF, que aponta aumento expressivo de acidentes envolvendo motocicletas no estado. Dos 11 óbitos registrados, cinco foram de motociclistas. As ocorrências tiveram relação com o comportamento dos condutores, praticando velocidade excessiva para o local ou desrespeitando outras regras de trânsito, como, por exemplo, trafegar na contramão de direção.





Pedestres também estiveram entre as vítimas, com três atropelamentos registrados nas cidades de Cascavel e São José dos Pinhais. As três mortes ocorreram em período noturno, apesar de que em dois locais havia iluminação artificial.

