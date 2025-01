Fernando de Noronha: taxa de visitação vai a R$ 101 por dia

Quer organizar as viagens do próximo ano? Confira o calendário de feriados em 2025

O ano de 2024 contou com poucos feriados prolongados, mas 2025 promete alegrar os brasileiros com pelo menos seis, das 11 comemorações nacionais, caindo em dias úteis. Há ainda os dias de ponto facultativo, como as vésperas de Natal e Ano-Novo.