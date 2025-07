Festival abre inscrições para oficina gratuita de viola caipira em Rolândia

O evento é um tributo à cultura popular sertaneja e cria um espaço de encontro entre artistas, educadores e comunidade, fortalecendo os laços com as tradições do interior do Brasil. O Festival Causo & Viola é promovido pela LondriMusic em parceria com a Prefeitura de Rolândia. Tem apoio da Copel, via Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e da Rádio UEL FM. Publicidade



Serviço



6º Festival Causo & Viola
Distrito de São Martinho, Rolândia (PR)
2 e 3 de agosto de 2025
Produção: LondriMusic
Parceria: Prefeitura de Rolândia
Apoio: Copel
Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná
Apoio: Rádio UEL FM



