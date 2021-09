Festival Knotfest Brasil cancela participação de banda de sócio da Prevent

O festival de música Knotfest Brasil cancelou a participação da banda Armored Dawn de sua próxima edição, marcada para dezembro de 2022. O anúncio foi feito nesta quarta (29), nas redes sociais do evento.

A decisão acontece após uma onda de acusações contra a Prevent Senior, rede hospitalar da qual Eduardo Parras –vocalista do Armored Dawn– é sócio e cofundador.

A nota que anunciou a suspensão da banda, no entanto, foi sucinta e dispensou detalhar os motivos que levaram à decisão da organização do festival.





Criada em 1997 pelos irmãos Fernando e Eduardo Parrillo, a Prevent Senior virou alvo CPI da Covid após um dossiê assinado por 15 médicos apontar graves falhas no atendimento.

Segundo o documento, os hospitais da rede eram usados como laboratórios para estudos com o chamado "kit Covid", conjunto de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da doença. De acordo com o relato, os pacientes e seus familiares não eram informados sobre esse tipo de tratamento.





Em meio ao escândalo envolvendo a empresa, Parras (sobrenome artístico de Eduardo Parrillo) e o irmão estão entre os nomes investigados pela CPI da Covid e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), reguladora dos serviços de planos de saúde no Brasil.





Além de integrar a Armored Dawn, o músico é membro da banda Doctor Pheabes, na qual trabalha ao lado do irmão Fernando Parrilho –conhecido artisticamente como Magrão.





Ainda não foi divulgado o nome da banda ou artista que substituirá o Armored Dawn no Knotfest. O festival está marcado para dezembro de 2022, em São Paulo, e terá apresentações de bandas como Slipknot, Bring Me The Horizon, Mr. Bungle, Trivium, Sepultura, Motionless in White, Vended e Project 46.





Criado em 2012 pelo Slipknot, o evento é conhecido como um dos maiores festivais de hard rock e de metal do mundo.