Fiéis homenageiam Bento XVI na Catedral Metropolitana de Londrina

O Papa Emérito Bento XVI, que morreu com 95 anos, será homenageado durante a Missa de sufrágio, às 12h, na Catedral de Londrina, que será celebrada pelo Padre Jose Rafael Solano Duran, Vigário Geral da Arquidiocese de Londrina e Cura da Catedral. A última homenagem oficial será nesta quinta-feira (5), data do funeral no Vaticano.





Bento XVI é considerado o Papa mais longevo de todos os tempos. “Bento XVI completou a corrida, ‘guardou a fé’ (II Tim 4,7). Teólogo, bispo e Papa deixa-nos um grande legado de amor a Igreja. Em sua vida buscou conciliar fé e razão, tema que marca seu magistério. Depois de sua renúncia, nos ensinou sobre humildade e como nos preparar para o encontro definitivo com o Senhor”, declarou Solano.

O Papa morreu no dia 31 de dezembro e desde então, a Catedral de Londrina tem prestado diversas homenagens.

Serviço:

Santa Missa em Sufrágio do Papa emérito Bento XVI

Data: 5 de janeiro, quinta-feira

Hora: meio-dia

Local: Catedral Metropolitana de Londrina