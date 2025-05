Filhote de paca nasce depois de intercâmbio entre Klabin e Itaipu

Um filhote de paca (Cuniculus paca) é o primeiro resultado positivo da troca de animais silvestres para reprodução entre o RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), da Itaipu Binacional, e o PEK (Parque Ecológico Klabin), em Telêmaco Borba, na região central.





O intercâmbio aconteceu em abril de 2024, quando a Klabin enviou um casal de gatos-maracajá (Leopardus wiedii) para o RBV e recebeu três pacas (duas fêmeas e um macho) da instituição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Uma das pacas acasalou com o único macho da espécie que existia até então no plantel da Klabin, gerando um filhotinho no início de janeiro. O nascimento foi comemorado pelas duas instituições.





“O intercâmbio de animais entre Itaipu e instituições parceiras é essencial para fortalecer os programas de reprodução de espécies e aumentar a diversidade genética na região, contribuindo para a conservação da biodiversidade”, afirma a zootecnista da Itaipu, Fabiana Stamm.

Publicidade





“Além de expandir o conhecimento técnico e aprimorar nossos bancos genéticos, a reprodução desse animal ressalta a importância da conservação de espécies ameaçadas, aproximando a população da conscientização”, destaca o coordenador do Parque Ecológico Klabin, Paulo Schmidlin.





Ainda não é possível saber o sexo do filhote, pois os profissionais do PEK estão respeitando o tempo de contato com o animal, ainda nesse início de vida. O novo morador do Parque está sendo mantido num recinto com os pais.

Publicidade





No decorrer dos dias, ele será reavaliado e, de acordo com o comportamento animal, poderá ser colocado em outro recinto.





De acordo com a zootecnista da Itaipu, as pacas são dispersoras de sementes e os gatos-maracajá ajudam a manter o equilíbrio ecológico, como predadores de outras espécies menores.





Os gatos-maracajá e as pacas são espécies classificadas, respectivamente, como em perigo de extinção e vulnerável, de acordo com a Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: