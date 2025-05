Filme 'Sol de Inverno' tem sessões especiais no Espaço Villa Rica

Dos 19 filmes japoneses lançados no circuito brasileiro no ano passado, apenas três chegaram aos cinemas de Londrina, com destaque para a animação vencedora do Oscar ‘O Menino e a Garça’, de Hayao Miyazaki; e a obra-prima ‘Dias Perfeitos’, de Wim Wenders.





Nesta sexta-feira (14), o Espaço Villa Rica exibe a primeira produção japonesa a estrear na cidade em 2025: ‘Sol de Inverno’, segundo longa do jovem realizador japonês Hiroshi Okuyama. O filme estreou em maio do ano passado na prestigiada mostra 'Un Certain Regard', do Festival de Cannes, e chegou ao circuito brasileiro no último dia 16 de janeiro.

Ambientado na Ilha de Hokkaido no Norte do Japão, ‘Sol de Inverno’ acompanha o amadurecimento de Takuya (Keitatsu Koshiyama), jovem que está vivendo a transição entre o fim da infância e a pré-adolescência. Com problemas de dicção, e geralmente distraído durante os treinos de hockey, Takuya é uma espécie de alter ego do diretor Okuyama, que também treinou patinação no gelo durante a infância.





Takuya começa a se interessar pelo esporte ao se apaixonar pela jovem patinadora Sakura (Kiara Takahashi), que se destaca entre as outras atletas, e acaba de chegar de Tóquio. Sakura, por sua vez, começa a se apaixonar pelo seu treinador Arakawa (Sôsuke Ikematsu), ex-atleta de prestígio, e que agora se dedica a formar novos atletas.

Arakawa, no entanto, ignora o interesse da aluna: ele vive uma relação harmoniosa com Igarashi (Ryûya Wakaba), seu namorado, com quem divide um apartamento.