Filo continua e ganha as ruas de Londrina com espetáculo gratuito nesta quarta-feira

O teatro de rua ganha destaque nesta quarta-feira (12) na programação do Festival Internacional de Londrina - FILO, com a apresentação de “Fagulha”, o mais recente e premiado espetáculo do Núcleo Ás de Paus, grupo londrinense que há anos vem se destacando no cenário nacional.





A apresentação será às 19 horas, na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral (entre a Concha Acústica e a Secretaria de Cultura).

Em “Fagulha”, o Núcleo Ás de Paus conta a história de um pássaro que aparece para dois viajantes, Aurora e Perigeu, e os leva até um “vão do mundo”. Neste lugar, amontoado às ruínas de tudo aquilo que foi ou vai ser um dia, vive Terreno. Ali, os três passam a compartilhar a mesma terra e testemunham a anunciação de uma tempestade devastadora.



