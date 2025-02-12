Filo continua e ganha as ruas de Londrina com espetáculo gratuito nesta quarta-feira

O teatro de rua ganha destaque nesta quarta-feira (12) na programação do Festival Internacional de Londrina - FILO, com a apresentação de “Fagulha”, o mais recente e premiado espetáculo do Núcleo Ás de Paus, grupo londrinense que há anos vem se destacando no cenário nacional.
A apresentação será às 19 horas, na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral (entre a Concha Acústica e a Secretaria de Cultura).
Em “Fagulha”, o Núcleo Ás de Paus conta a história de um pássaro que aparece para dois viajantes, Aurora e Perigeu, e os leva até um “vão do mundo”. Neste lugar, amontoado às ruínas de tudo aquilo que foi ou vai ser um dia, vive Terreno. Ali, os três passam a compartilhar a mesma terra e testemunham a anunciação de uma tempestade devastadora.
A montagem aborda a importância da finitude para novos começos, levando à cena uma série de elementos relacionados à pesquisa do grupo, atuante na cidade há 17 anos.
O ator Rogério Francisco Costa destaca as pernas de pau, os bastões, o figurino colorido e cheio de camadas, numa estética neobarroca.
“O canto em cena é um elemento presente sempre nas pesquisas e criações do grupo. E a dramaturgia autoral, trazendo uma história sensível, capaz de tocar, sensibilizar o público diverso que venha apreciar a obra”, detalha.
