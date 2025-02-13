Filo leva o público às ruas de Londrina em noite de arte e protesto

Demonstrando uma potência maior do que nos últimos anos, o Filo - Festival Internacional de Londrina - retomou com força uma das tradições do evento: levar centenas de pessoas às ruas para assistir aos espetáculos gratuitos no centro de Londrina.





Em clima de festa, o festival de quase 60 anos entregou ao público na noite desta quarta-feira (12) aquilo que faz parte de sua história: a arte teatral e o contraponto da música que transformou, nesta edição, um ponto histórico da cidade - a Concha Acústica - no Cabaré da Concha.

O nome é uma referência ao Cabaré do Filo que, durante muitos anos, foi o ponto de encontro do público do festival que saia dos espetáculos teatrais para noitadas de música e diversão que duravam até o amanhecer.





Nesta quarta-feira, a programação foi aberta pelo grupo teatral londrinense Às de Paus que encenou para centenas de pessoas um espetáculo premiado: "Fagulha", ganhador de quatro prêmios Gralha Azul - considerado o mais importante do Paraná - em 2023: melhor espetáculo, melhor figurino, melhor dramaturgia e melhor composição musical/ sonoplastia.





A montagem, que trata da finitude e também dos novos começos, atraiu adultos e crianças tanto pela seriedade do tema apresentado de forma dramática em muitos momentos quanto pelo aspecto lúdico que leva a plateia àquilo que o teatro é capaz de proporcionar: magia e emoção num espetáculo de rua de grande impacto visual, criado por um grupo maduro que está completando 17 anos de atividades.





