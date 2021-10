Fim de concessão das rodovias do PR deve atingir 5 mil famílias de trabalhadores

O Sindecrep-PR (Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral no Estado do Paraná) estima que cerca de 5 mil famílias serão atingidas pelo fim do contrato de concessão das rodovias no Estado.

Destas, 2.200 são de trabalhadores diretos. O restante é de funcionários que prestam serviços nas rodovias, como de limpeza, duplicação, manutenção e roçagem.

Os contratos com as empresas que administram as rodovias do Paraná devem terminar no dia 27 de novembro, porém, conforme calendário divulgado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a assinatura dos contratos com as novas concessionárias deverá ocorrer somente no quarto trimestre de 2022, segundo reportagem divulgada pela FOLHA nesta terça-feira (19).





Até lá, os trabalhadores ficarão sem emprego e, mesmo assim, não há garantias de que estes serão contratados pelas novas concessionárias.



