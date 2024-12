Folia de Reis em Londrina celebra fé cristã com o nascimento do Menino Jesus

Quem esteve presente na última missa deste sábado (21) no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova (área central de Londrina), pôde conferir e se emocionar com uma apresentação do grupo de Folia de Reis Mensageiros da Paz. A manifestação cultural e religiosa resgata a fé dos cristãos e celebra o nascimento de Jesus, que recebeu a visita dos Três Reis Magos no dia 25 de dezembro.





Popular e tradicional, a festividade normalmente é celebrada entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, mas foi adiantada alguns dias para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir os hinos de reis e a declamação da despedida.

O grupo de Folia de Reis Mensageiros da Paz é formado por 15 foliões, como são chamados os membros, e se apresentam todos os finais de ano ininterruptamente desde 1989, inclusive durante a pandemia de Covid-19. Quem coordena o grupo é o cantor de Reis Francisco Garbosi, de 85 anos, que participa da Folia de Reis desde adolescente, costume que foi passado pelos pais, já que nasceu numa família de foliões.





Sobre o nome do grupo, Garbosi afirma que a Folia de Reis traz uma mensagem de paz, de amor e de vida nova para todos os cristãos.

Em Londrina, ele lamenta que a tradição vem se perdendo com o tempo, já que a cidade chegou a ter mais de 10 grupos; hoje, restam apenas dois. Para Garbosi, a necessidade de trabalhar, a falta de tempo das pessoas e as tecnologias afastaram as pessoas dessa tradição, que ainda é muito forte em estados como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará.





"MAIOR ACONTECIMENTO"





Garbosi é o mestre-embaixador do grupo, responsável por puxar os versos e, neste ano, recebeu o Diploma de Reconhecimento Pública da Câmara dos Vereadores de Londrina pelo trabalho em manter a tradição da Folia de Reis viva na cidade. Por conta do termo "folia", o cantor ressalta que muitos entendem como algo pejorativo, mas a palavra representa um ritmo musical espanhol.





