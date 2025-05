Foragido há dois anos, 'Sapinho', chefe do tráfico em Londrina, é preso no Mato Grosso do Sul

O setor de inteligência do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina localizou, no Mato Grosso do Sul, um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Conjunto Farid Libos (zona norte), nesta quinta-feira (30). A ação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), que o prendeu.





O suspeito, conhecido como Sapinho, ou Sapo, era procurado por tráfico e associação criminosa desde 2022. De acordo com a PM do Paraná, as investigações apontaram que ele estaria escondido em Campo Grande, capital sul-matogrossense.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O cumprimento da ordem judicial de prisão foi concluída por volta das 12h45 desta quinta, naquele Estado.