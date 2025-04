Foragido por manter a mulher em cárcere por cinco anos no Paraná se entrega à polícia

Jean Machado Ribas, indiciado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) por manter a mulher em cárcere privado por cinco anos em Itaperuçu (Região Metropolitana de Curitiba), entregou-se na Delegacia de Rio Branco do Sul na tarde desta quarta-feira (16). Ele estava foragido da Justiça havia 29 dias.





Segundo o delegado Gabriel Fontana, Ribas se entregou em Rio Branco do Sul para o cumprimento do mandado de prisão que pendia contra ele desde 17 de março após conversas da PCPR com o advogado. Além de cárcere privado, ele também é indiciado por sequestro, violência psicológica contra mulher, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

“Agora, os autos [do inquérito policial] seguem para o Ministério Público, que vai decidir se é o caso de iniciar a ação penal por meio da denúncia ou se novas diligências são necessárias, a fim e que se requisite à Polícia Civil novas diligências que se entenderem necessárias”, explica Fontana.