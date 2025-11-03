Forças de segurança lançam nova edição da Operação Sinergia na região de Têlemaco Borba

As forças de segurança do Paraná lançaram em Telêmaco Borba (Campos Gerais), nesta segunda-feira (3), a quarta edição da Operação Sinergia, uma ação conjunta das polícias Militar, Civil, Penal e Científica que integra as ações da Missão Paraná III. A operação reforça o policiamento ostensivo, amplia a prevenção de crimes e intensifica a repressão qualificada, desta vez, nas regiões dos Campos Gerais e Centro do Estado.





A ação alcançará diretamente cerca de 1,1 milhão de pessoas, segundo estimativas da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). Todo o efetivo disponível, tanto operacional quanto administrativo, foi mobilizado para fortalecer a presença do Estado nas ruas e aproximar as forças policiais da população nas cidades abrangidas.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou a importância da integração entre as instituições. “Esta é mais uma edição da Sinergia, alinhada ao nosso compromisso de promover uma segurança pública moderna, eficiente e próxima da população. A iniciativa reforça a integração entre as forças policiais em uma atuação coordenada, que garante respostas rápidas ao crime e, por meio do diálogo e de ações estratégicas, consolida a presença do Estado junto ao cidadão", afirma.





Coordenada pela Sesp, a ação mobiliza equipes das forças estaduais e de unidades especializadas que atuam de forma integrada para ampliar a segurança, garantir respostas rápidas às demandas da população e consolidar uma gestão de segurança pública mais participativa. A iniciativa também estimula o diálogo direto com gestores municipais, representantes da sociedade civil e comunidades locais, visando compreender as especificidades de cada município e construir soluções conjuntas.





INTERAÇÃO

A operação contempla uma ampla interação com a sociedade. Antes de cada etapa, serão promovidas exposições e atividades abertas ao público, com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros Militar. As mostras proporcionarão à população a oportunidade de conhecer de perto o trabalho das instituições com a exibição de equipamentos, veículos e tecnologias, aproximando os cidadãos dos profissionais de segurança e fortalecendo a cooperação em prol de uma segurança pública mais integrada.