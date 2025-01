Forte terremoto atinge Japão e país emite alerta para tsunami

Um alerta de tsunami foi emitido para cidades do Japão após um terremoto ser registrado nesta segunda-feira (13). Ele ficou em vigor por quase três horas e foi suspenso ainda nessa segunda-feira (13).





O tremor aconteceu às 21h19 no horário local (9h19 no horário de Brasília) e teve medida preliminar de 6,9 graus na Escala Richter. Segundo a agência de notícias japonesa NHK, o tremor aconteceu no mar Hyuga, que faz parte do Oceano Pacífico, em profundidade de 30 quilômetros.

Um alerta de tsunami foi emitido para a Miyazaki e Kochi, que ficam perto do epicentro do terremoto. A orientação era de que moradores dessas duas províncias se afastem da área costeira e de rios.



Ondas de 20 centímetros atingiram Miyazaki. Segundo a NHK, o porto de Miyazaki foi atingido às 21h48 e a cidade de Tosashimizu, em Kochi, por uma onda de 10 centímetros.

Apesar do tamanho "pequeno", das ondas, as autoridades alertaram para o risco de aumento na altura das ondas e instabilidade. A previsão era de que as ondas chegassem a um metro, o que não se concretizou.



