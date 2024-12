Fotógrafo londrinense está entre dez finalistas de mostra da ONU sobre direitos humanos

O fotógrafo londrinense Isaac Sitta Fontana é um dos dez finalistas da exposição virtual da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre as implicações das mudanças climáticas sobre os direitos humanos, na edição 2024 da “Protography 4 Humanity”. O profissional teve passagem pelo Grupo Folha de Londrina, onde iniciou sua carreira.





Um de seus registros fotográficos durante a tragédia ambiental ocorrida no Rio Grande do Sul em 2024 é o primeiro de seis que anunciam a mostra no Instagram da ONU. A foto de Fontana mostra um homem sendo socorrido de helicóptero após ficar ilhado no telhado de casa em Canoas (RS). Outras cinco imagens foram feitas por fotógrafos de outras partes do mundo na Costa do Marfim, Turquia, Madagascar, Bangladesh e Mianmar.

