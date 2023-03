Frase insinuando massacre assusta alunos e professores em colégio de Londrina

Uma frase escrita na parede do Colégio Estadual Polivalente, no Santa Rita I, na zona oeste de Londrina, assustou toda a comunidade escolar nesta segunda-feira (21).





O recado que dizia "vou matar cada um de vocês" foi pichado no banheiro da instituição. Uma equipe da 4ª CIA do Batalhão de Patrulha Escolar (BPEC) foi deslocada até a escola para averiguar a situação que, segundo informações do BPEC, se tratou apenas de um trote.

Publicidade

Publicidade





O autor da pichação ainda não foi identificado.





Renan Rodrigues do Prado, comandante da 4ª CIA do Batalhão de Patrulha Escolar, explica que esse tipo de ocorrência tem sido recorrente na cidade.

Publicidade





“Alguns alunos, com o intuito de prejudicar a rotina escolar ou em uma semana de provas, por exemplo, acabam escrevendo coisas em tom ameaçador, falando que vão fazer um massacre”, ressalta.





Segundo ele, se uma pessoa tem, de fato, a intenção de cometer algum crime, ela não vai avisar antes: “Mas a gente não pode deixar de verificar a situação e todas essas informações”.

Publicidade





Prado esclarece que, ao receber uma ocorrência desse tipo, eles vão até o local, registram um boletim de ocorrência e buscam identificar o autor do crime, que é considerado dano ao patrimônio público. Depois, o registro é encaminhado à Polícia Civil, que se encarrega da investigação do caso.





“Além disso, nós fazemos um trabalho de conscientização, colocando as equipes em sala de aula para ministrarem palestras sobre os prejuízos desse tipo de ‘brincadeira’”, afirma.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: