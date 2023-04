Frutaria fecha as portas em Londrina por atraso na obra do viaduto da Rio Branco com Leste Oeste

Mais uma empresa de Londrina anunciou que irá fechar as portas em razão dos transtornos causados pela obra do viaduto entre as avenidas Rio Branco e Leste Oeste, região central. Trata-se de uma rede de venda de alimentos, a Fruttaria Mais, que comunicou os clientes nas redes sociais que estaria encerrando as atividades no próximo domingo (9) sob o argumento de que o comércio está "ilhado" em meio "às obras intermináveis". O aviso ainda diz que o fechamento é a melhor opção à curto prazo já que o acesso dos clientes ficou bem restrito nesta fase da obra.





A rede se instalou em meados de 2019 na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Porto Alegre e mantinha 20 empregos diretos, além dos terceirizados. "Ficou inviável por conta da dificuldade de acesso, como a Prefeitura não tem sinalização de quando vai terminar essa obra, não temos como atender a clientela", lamenta o gerente Antonio Carlos Pimenta.

Os últimos fechamentos do tráfego de veículos - na Avenida Rio Branco entre Tiradentes e Leste Oeste - provocaram uma queda de 60% no fluxo, informou o gerente do estabelecimento. "Agora estamos procurando um imóvel um pouco menor, mas ainda não definimos. Não vamos conseguir ficar com todo o quadro, infelizmente são 7 familias que vão ficar sem renda por conta desse transtorno da obra"







A ordem de serviço foi assinada em janeiro de 2021 com prazo de execução de dois anos, o que implica dizer que deveria ter terminado em janeiro de 2023. No final de dezembro a prefeitura e a empresa TCE Engenharia assinaram um termo definindo o prazo de entrega em julho deste anos. Mas recentemente, a empreeiteira protocolou novo pedido de mais prazo para poder executar o serviço até novembro alegando o intenso período chuvoso no verão.





Questionado em coletiva da imprensa na última semana, o prefeito Marcelo Belinati (PP) desconversou quando questionado se haveria algum tipo de ajuda aos donos desses estabelecimentos por conta dos entraves da obra. O custo total do investimento já ultrapassa os R$ 32 milhões.