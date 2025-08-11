Fugitivo da cadeia é preso após manter mulher em cárcere privado e sob ameaças

Um homem de 26 anos foi preso na tarde de sábado (9), em Paiquerê, distrito de Londrina, sob a acusação de manter a companheira em cárcere privado, agredi-la e ameaçá-la de morte, após a PM (Polícia Militar) receber informações de que o suspeito, foragido do sistema prisional, estaria escondido no local.





Durante a ação, os policiais encontraram a vítima, de 50 anos, que relatou viver há cerca de três meses sob constante vigilância, sendo impedida de comparecer a consultas médicas e sofrendo agressões físicas e psicológicas. Na madrugada do mesmo dia, segundo ela, o companheiro a agrediu com socos no rosto e na cabeça após consumir entorpcente, ameaçando-a com uma faca.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A mulher também contou que teve bens danificados, como o celular e a televisão, e que era coagida a entregar o benefício do Bolsa Família para compra de drogas. O suspeito foi encontrado escondido no banheiro da residência, onde foi constatada a existência de dois mandados de prisão em aberto contra ele, por roubo agravado e tráfico de drogas.





Ele foi levado à delegacia e a vítima recebeu orientações sobre medidas de proteção e canais de apoio.